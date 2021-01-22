Чебоксары, , 12:07 — REGNUM Прокуратура Чувашии предостерегает о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. В регионе письменное уведомление получат 15 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

В прокуратуре отмечают, что в интернете, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в ближайшее время в публичных мероприятиях, в том числе в центре Чебоксар.

«Мероприятие с органами власти Чебоксар в установленном законом порядке не согласовано, какие-либо документы о попытке его согласования также не направлялись», — говорится в сообщении.

Лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, прокуратурой Ленинского района Чебоксар объявляются предостережения о недопустимости нарушения закона. В ведомстве уточнили, что речь идёт о 15 жителях.

Напомним, ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых размещены призывы выйти на незаконные акции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно о том, что в Татарии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ («Призывы к массовым беспорядкам»). Правоохранители отмечали, что в одной из соцсетей неустановленным лицом размещено сообщение с призывом к совершению массовых беспорядков.