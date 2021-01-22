Чебоксары, 22 января 2021, 12:07 — REGNUM Прокуратура Чувашии предостерегает о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. В регионе письменное уведомление получат 15 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.
В прокуратуре отмечают, что в интернете, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в ближайшее время в публичных мероприятиях, в том числе в центре Чебоксар.
Лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, прокуратурой Ленинского района Чебоксар объявляются предостережения о недопустимости нарушения закона. В ведомстве уточнили, что речь идёт о 15 жителях.
Напомним, ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых размещены призывы выйти на незаконные акции.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно о том, что в Татарии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ («Призывы к массовым беспорядкам»). Правоохранители отмечали, что в одной из соцсетей неустановленным лицом размещено сообщение с призывом к совершению массовых беспорядков.