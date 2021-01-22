Копенгаген, , 12:15 — REGNUM Власти Дании отказались принимать авиарейсы из ОАЭ из-за недоверия к результатам тестов на коронавирус, которые обязаны сдать пассажиры. Ограничение продлится пять дней, говорится в сообщении датского министерства транспорта и жилищного строительства.

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С 9 января прибывающих в Данию пассажиров обязали предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19. Но после запроса в МИД, пояснили в ведомстве, возникли подозрения в надёжности анализов, которые пассажиры могут сдать перед отъездом из Дубая.

«Мы уже видели, как мутации поступают через Дубай, и мы не можем игнорировать такое подозрение», — подчеркнул министр транспорта Бенни Энгельбрехт.

Датские власти намерены убедиться, что пассажиры действительно проходят тестирование и получают отрицательный результат, что справку о тесте нельзя купить.