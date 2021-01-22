Минск, , 12:06 — REGNUM Вечером 21 января во время несанкционированных акций протеста в Минске правоохранителями было задержано 18 их участников. Об этом 22 января сообщает белорусский правозащитный сайт «Весна».

Как уточняют правозащитники, 21 января были задержаны участники марша на улице Харьковская, доставленные затем во Фрунзенское РУВД и Центр изоляции правонарушителей.

Также указывается, что позднее 22 января из дела будут рассмотрены в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий ужесточается в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) Белоруссии.