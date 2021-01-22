Красногорск, , 12:03 — REGNUM Число выявляемых случаев коронавируса в сутки в Подмосковье за месяц сократилось примерно на треть. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в эфире телеканала «Россия 24».

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«Мы видим снижение выявленных случаев. За последний месяц на 30% упала выявляемость», — сказал Воробьев.

По этой причине власти приняли решение начать сворачивать 19,5 тысячи дополнительно развернутых в регионе инфекционных темпов. Их медицинские мощности будут использованы для планового лечения.

«Приступаем к сворачиванию коек. Каждую неделю планируем закрывать по 2,5−3 тысячи коек. Все что высвобождается, всё оборудование будет использовано в наших стационарах. Врачи смогут вернуться к оказанию плановой помощи», — заявил Воробьев.

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