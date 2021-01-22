Абакан, , 11:59 — REGNUM По данным на 22 января в Хакасии прививки от COVID-19 сделали 3033 человека. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском минздраве, второй компонент вакцины уже получили 205 человек.

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В министерстве подчеркнули, что в Хакасии записаться на прививку от COVID-19 теперь можно через портал Госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 января в Хакасии коронавирус выявлен у 19 814 человек, выздоровел 18 001 человек.

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