Москва, , 11:59 — REGNUM Российский турпоток в Японию по итогам 2020 году снизился более, чем на 90%. В связи с пандемией границы закрылись с апреля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Возобновилось авиасообщение между Россией и Японией в ноябре 2020 года, но российские туристы до сих пор не могут получать визу.

Сейчас из Москвой в Токио летают самолёты авиакомпании JAL лишь раз в неделю. Власти Японии рассчитывают на возобновление турпотока из России в 2021 году, но точные даты пока не называются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Япония приняла рекордное количество туристов из России.

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