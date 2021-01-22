Казань, , 12:05 — REGNUM В Татарии, по информации на 22 января, носителями коронавируса числятся 15 275 человек, за сутки заражение выявили у 86 жителей. Минувшим днем заразились 85 человек. Всего выздоровели 11 659 пациентов, за сутки — 82. С начала наблюдения в регионе зарегистрировано 244 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Накануне жертвами коварной болезни стали еще три пациента, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары за сутки госпитализировали 31 пациента, 55 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 27 человек, от 60 до 70 лет — 26, двое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 40 инфицированных, 14 — проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса пройдут в Татарии. Ожидается, что препарат, разрабатываемый в центре имени Чумакова, будет готов в феврале.

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