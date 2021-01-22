Рязань, , 12:06 — REGNUM Концепцию велосипедной инфраструктуры обсудили в «Точке кипения» в Рязани представители власти и общественники. В городе предлагают создать пилотные маршруты с отдельными велодорожками и парковками, сообщает 22 января пресс-служба мэрии.

К обсуждению представили несколько проектов, в том числе и разработанный командой из Рязани в Сколково. Так, уже разработана проектная документация по организации велодорожек в центральном парке культуры и отдыха, а от него до Лесопарка. Есть вариант по выделению велосипедных полос на уже имеющихся тротуарах и в парках. В этом случае предстоит большая разъяснительная работа с жителями о недопустимости движения пешеходов по велодорожкам.

«Пробки в Рязани возникают всё чаще, поэтому надо искать выход из сложившейся ситуации. Альтернативой вполне может стать велосипед. В качестве примеров нам постоянно приводят западные города. К сожалению, российских аналогов практически нет, за исключением, пожалуй, Санкт-Петербурга и еще нескольких. Мы, конечно же, должны учитывать опыт наших коллег из других городов, но ориентироваться будем, прежде всего, на потребности рязанцев. Уверена, что вместе мы сможем выработать наилучшее для нашего города решение», — сказала глава администрации Елена Сорокина.

По данным мэрии, в Рязани на тысячу жителей приходится 320 автомобилей, что выше среднего уровня по стране и ЦФО.