Рязань, 22 января 2021, 12:06 — REGNUM Концепцию велосипедной инфраструктуры обсудили в «Точке кипения» в Рязани представители власти и общественники. В городе предлагают создать пилотные маршруты с отдельными велодорожками и парковками, сообщает 22 января пресс-служба мэрии.
К обсуждению представили несколько проектов, в том числе и разработанный командой из Рязани в Сколково. Так, уже разработана проектная документация по организации велодорожек в центральном парке культуры и отдыха, а от него до Лесопарка. Есть вариант по выделению велосипедных полос на уже имеющихся тротуарах и в парках. В этом случае предстоит большая разъяснительная работа с жителями о недопустимости движения пешеходов по велодорожкам.
По данным мэрии, в Рязани на тысячу жителей приходится 320 автомобилей, что выше среднего уровня по стране и ЦФО.