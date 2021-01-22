Ростов-на-Дону, , 11:56 — REGNUM Маршрут утренней городской электрички в Ростове-на-Дону с 25 января будет продлён до станции Хапры. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«Электричка по-прежнему станет отправляться в 5:53 с пригородного железнодорожного вокзала. Состав сделает остановку на станциях и платформах Ростов-Берег, Гниловская, Первомайская, Левенцовка, Сады. Затем электричка зайдёт на станцию Хапры, где предусмотрена стоянка с 6:36 до 6:52», — уточнили власти.

Обратный маршрут пройдёт черед станции Ростов-Западный, остановочный пункт 1337-й километр и Темерник.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону для удобства пассажиров синхронизировали движение автобусов и городской электрички, востребованность которой выросла после закрытия аварийного моста на улице Малиновского. В январе 2021 года дважды было принято решение о назначении дополнительных поездов.

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