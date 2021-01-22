Кострома, 22 января 2021, 11:53 — REGNUM Наследник царской династии Романовых Георгий Романов приедет в Кострому, чтобы обручиться с гражданкой Италии Викторией Беттарини перед свадьбой. Об этом на личной странице в Facebook сообщил клирик Богоявленско-Анастасиина кафедрального собора Костромы протоиерей Димитрий Сазонов.
Обряд проведёт митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. Перед обручением князь с избранницей будут молиться в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе Костромы перед Фёдоровской иконой Божией Матери. Свадьба потомка Романовых намечена на осень 2021 года. Георгий Романов уже посещал Кострому в 2015 и 2020 году.
Кострома считается «колыбелью Дома Романовых». В 1613 году Ипатьевский монастырь в Костроме стал местом призвания на русский престол первого царя из династии Романовых — Михаила Федоровича. С этими событиями также связан подвиг крестьянина Ивана Сусанина.
Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме протестуют: Сусанин не должен опять встать на колени перед царем