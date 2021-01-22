Москва, , 11:52 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с Венгрией о поставке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявил 22 января министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцин в Венгрию», — сказал Мурашко по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Как передавало ИА REGNUM, на сегодняшний день уже целый ряд стран зарегистрировал «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. В их числе Алжир, Аргентина, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Венгрия, ОАЭ, Палестина, Парагвай, Сербия, Туркмения.

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