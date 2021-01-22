Казань, , 12:03 — REGNUM В Татарии продолжается вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции. По информации на 22 января, привито вакциной «Спутник-V» 9 345 человек, вторую дозу препарата получили 1 876 жителей, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Накануне воспользовался сервисом по записи на вакцинацию глава минцифры Айрат Хайруллин, а уже сегодня, 22 января, привился.

ИА REGNUM напоминает, новый сервис «Запись на бесплатную вакцинацию от COVID-19» заработал на портале государственных и муниципальных услуг в Татарии. Важно, что записаться через портал можно только в медучреждения по месту жительства. Если в прикрепленной больнице вакцинация пока не проводится, запись будет недоступной. По мере поступления вакцины в больницы региона добавятся новые поликлиники.

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