Москва, , 11:56 — REGNUM С 22 или 23 января в Подмосковье возобновятся занятия клубов для пожилых жителей «Активное долголетие». Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в эфире телеканала «Россия 24».

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Клубы будут открыты только в тех муниципальных образованиях региона, где эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Причем встречи будут проходить только на открытом воздухе. Во время мероприятия будут действовать и санитарно-эпидемиологические требования — участники должно носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

«В Подмосковье прекрасная погода, нужно гулять. Поэтому мы откроем клубы «Активного долголетия». Наши старшие очень просили вернуть им возможность общаться и такую возможность мы им сегодня-завтра предоставим», — сказал Воробьев.

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