Кейптаун, , 11:52 — REGNUM Новый, «южноафриканский» штамм коронавируса, считающийся крайне опасным и получивший маркировку 501. V2, выявлен на территории ещё четырех стран Африки — Ботсваны, Замбии, Кении и Гамбии. Об этом 22 января сообщает южноафриканский телеканал eNCA со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

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"Появившийся в ЮАР вирус-мутант уже выявлен на территории еще четырех африканских стран», — заявил глава Африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.

Также он указал, что, вероятно, данный вид SARS-CoV-2 есть в других африканских странах, однако там его пока не идентифицировали.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы получить полный генетический код вируса-мутанта, это позволит быстро выявлять данный штамм», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря минувшего года власти ЮАР объявили об обнаружении в стране новой и агрессивной формы коронавируса 501. V2.