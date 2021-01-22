Афины , , 11:49 — REGNUM За сутки к вечеру 21 января в Греции выявили 509 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает AMNA.

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Все с начала пандемии в Греции выявили 150 479 случаев. Интубировано в общей сложности 293 человек, их средний возраст составляет 68 лет, 85,7% имеют основное заболевание или находятся в возрасте 70 лет и более, 205 из них — мужчины.

В Греции также зарегистрировали 25 новых связанных с COVID-19 смертей, в результате чего число погибших в общей сложности достигло 5570. Средний возраст всех скончавшихся от COVID-19 составил 79 лет, 95,4% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше, 3286 погибших — мужчины.

Сутками ранее в Греции выявили 516 случаев заражения SARS-CoV-2. С этими показателями Греция остается единственной «зеленой» страной ЕС, то есть где зараженными оказываются за 14 дней менее 25 человек на 100 000 населения, а позитивными оказываются менее 4% тестов.

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