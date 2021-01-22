Бирск, Башкирия, , 11:46 — REGNUM Медицинские работники скорой помощи Бирской ЦРБ не получали положенные им выплаты за работу с инфицированными коронавирусом людьми с апреля 2020 года. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Гострудинспекции региона.

Нет денег Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сообщается, что сотрудники инспекции провели проверку после получения сведений о не предоставлении сотрудникам скорой помощи этой больницы стимулирующих выплат.

В результате было установлено, что данные работники не получали положенные им выплаты за работу с инфицированными коронавирусом пациентами с апреля 2020 года.

Отмечается, что виновные лица были оштрафованы. Кроме этого, сотрудники Гострудинспекции выдали предписание об устранении выявленных нарушений. Несмотря на это, работодатель не исполнил предписания в установленный срок: положенные выплаты сотрудникам произведены так не были.

Сейчас Гострудинспекция принимает меры по принудительному исполнению руководством больницы этой обязанности.

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