Псков, , 12:55 — REGNUM В Псковской области динамично растет число выздоровевших после ковида, но при этом увеличивается и количество летальных исходов. За прошедшие сутки в регионе выписано 383 жителя, переболевших коронавирусом, и зарегистрирован еще один летальный исход. Об этом 22 января сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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По его данным, за минувшие сутки зафиксирована новая вспышка заражения в Дедовичской районной больнице. В отделении временного пребывания при стационарном обслуживании граждан пожилого возраста больницы коронавирус выявлен у пяти сотрудников и одного пациента. В настоящий момент там проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

«В остальных очагах новых случаев нет», — отметил Ведерников.

Добавим, что активными в настоящий момент сохраняются очаги в Спасо-Елеазароском монастыре и Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Всего с начала пандемии в Псковской области выявлено 28 292 носителя, из них выздоровели 15 887 человек, в том числе 383 — за последние сутки. Умерли 118 жителей. Продолжают лечение или ожидают результаты повторных тестов 12 387 человек.

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