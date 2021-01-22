Афины , , 12:22 — REGNUM Греция по-прежнему остается единственной страной в Европейском союзе с «зелеными» зонами в картах распространения пандемии, опубликованных Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) 21 января.

Карта распространения пандемии коронавируса в Европе Ecdc.europa.eu

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Согласно цветовому кодированию на этих картах, зеленые зоны указывают на низкий уровень распространения коронавирусной инфекции. Карты основаны на данных, сообщаемых государствами — членами ЕС в базу данных Европейской системы наблюдения к полуночи каждого вторника.

На последней карте, которая касается периода времени между 8 и 21 января, вся Греция отмечена «зеленым цветом» как страна с низким распространением вируса, в то время как большая часть Европы отмечена желтым или, в большинстве случаев, красным.

— Зеленый цвет у страны, где 14-дневный показатель по заражаемости ниже, чем 25 случаев на 100 000 человек, и коэффициент тестов с позитивным результатом ниже 4%.

— Оранжевый цвет, если в 14-дневный срок отмечено менее 50 случаев на 100 000 человек, а тесты позитивны в 4% случаев или чаще; либо за 14 дней от 25 до 150 случаев на 100 000 человек при коэффициент позитивности тестов ниже 4%.

— Красный, если за 14 дней отмечено 50 случаев на 100 000 человек или больше, а тесты позитивны в 4% случаев или чаще; либо если за 14 дней выявлено больше 150 случаев на 100 000 человек.

— Серый цвет, если недостаточно информации о стране или если частота тестирования ниже 300 случаев на 100 000 человек.