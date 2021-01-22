Чебоксары, , 11:33 — REGNUM В Чувашии для обеспечения доступности иммунизации в пандемию коронавируса планируется создать пункты вакцинации в торговых центрах и использовать для этих целей мобильные комплексы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 января, заявил на заседании оперативного штаба глава минздрава республики Владимир Степанов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

Министр напомнил, что в Чувашии «с 24 по 31 января» ожидается поступление более 17 тыс. доз вакцины от COVID-19, в феврале — ещё свыше 27 тыс. доз. Глава минздрава сообщил, что помимо стационарных пунктов вакцинации, которые обустроены в медицинских учреждениях, планируется создать мобильные пункты.

«Соберём совещание совместно с руководителями крупных торговых центров нашего города на предмет размещения пунктов вакцинации именно в этих торговых центрах. Потому что данное мероприятие допустимо, практика имеется, соответственно будут предъявлены все условия, которые необходимы для осуществления вакцинации в торговых центрах… Кроме того, у нас есть практика вакцинации при других инфекциях с использованием мобильных комплексов по районам Чувашской Республики. За счёт этого тоже увеличим охват вакцинируемых», — сказал Владимир Степанов.

Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что цель — «не охват населения», а обеспечение возможности пройти иммунизацию:

«Наша задача — создать максимально удобную, комфортную, доступную инфраструктуру, обеспечивая все меры безопасности и требования, которые предъявляются к этому процессу».

Как сообщало ИА REGNUM, глава республики Олег Николаев предложил использовать для проведения массовой вакцинации от COVID-19 фельдшерско-акушерские пункты, в том числе мобильные комплексы. Это позволит обеспечить доступность иммунизации не только для жителей отдалённых населённых пунктов, но и в «местах массового нахождения людей».

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии пункты вакцинации от коронавируса могут создать на базе ФАПов

Читайте развитие сюжета: В Чувашии от коронавируса полностью привили 560 человек