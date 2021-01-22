Волгоград, , 11:34 — REGNUM В Волгоградской области 22 января подтверждено 253 случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество носителей инфекции превысило 41 тысячу. В стационарах находятся 4677 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В больницах лечатся 4639 взрослых и 38 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1375 пациентов. С начала пандемии в регионе выявлено 41 тыс. 144 носителя инфекции, выздоровели 39 тыс. 205 человек, в том числе 257 выписаны за сутки.

Зарегистрировано ещё шесть летальных исходов. В общей сложности в Волгоградской области скончались 564 пациента.