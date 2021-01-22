Москва, , 11:29 — REGNUM Высота снежных сугробов в Москве после снегопадов достигла 43 сантиметров. Об этом 22 января сообщает портал «Метеоновости».

В информации говорится, что за последние сутки в столице прибавилось снега.

«В Москве прирост снега составил от двух до четырёх сантиметров, теперь на ВДНХ высота снега составляет 37 сантиметров, в Тушино и на метеостанции МГУ высота снега ровно 40 сантиметров, а в Измайлово сугробы подросли за сутки на три сантиметра, для Москвы это самые мощные сугробы — 43 сантиметра», — рассказали метеорологи.

Также высота снежного покрова выросла и в Московской области, особенно на юге, востоке и юго-западе региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московском регионе 22 января ожидается потепление, воздух прогреется до двух градусов выше нуля.

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