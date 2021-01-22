Москва, , 11:30 — REGNUM Должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями появится в образовательных учреждениях России с марта 2021 года. Об этом 22 января сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С марта-апреля такие ставки будут вводиться. Параллельно будет вестись обучение и организована данная работа», — сказал Кравцов.

По его словам, ключевой задачей отбор кандидатов на эти вакансии стартует с 22 января. Причем претендовать на эту должность смогут не только учителя, но и студенты старших курсов педагогических вузов.

Читайте ранее в этом сюжете: Должность советника директора школы по воспитанию появится в 10 регионах

Читайте развитие сюжета: Назван размер надбавки советников по воспитанию в школах России