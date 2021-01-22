Брянск, , 11:33 — REGNUM По подозрению в получении взяток задержан начальник отдела технического надзора казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Брянской области». Стройорганизации платили чиновнику песком и щебнем в обмен на лояльность при исполнении госконтрактов, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Взятки имуществом начальник отдела получал с июля по октябрь 2020 года. Руководители коммерческих предприятий передали знакомому чиновника песок, щебень и асфальтобетонную смесь, предназначенные для строительства автомобильных дорог региона, в счёт общего покровительства и попустительства при исполнении государственных контрактов. В общей сложности стоимость переданных строительных материалов составила более 770 тысяч рублей.

Чиновнику уже предъявлено обвинение. Следствие просит суд заключить его под стражу.