Иерусалим, , 11:31 — REGNUM Генеральный директор израильского министерства здравоохранения Хези Леви принял решение вакцинировать от COVID-19 учащихся в возрасте 16−18 лет, сообщает Ynet 21 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Решение вакцинировать школьников объясняется возможностью дать им шанс очно сдать вступительные экзамены. На данном этапе остается неясным, когда оно вступит в силу.

Журналисты отмечают, что шаг делается на фоне растущих опасений о распространении коронавируса среди молодежи.