Нижний Новгород, , 11:17 — REGNUM За минувшие сутки 17 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 18 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1989 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум пяти месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 января в регионе выявили 491 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 493 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 80 161 случая.

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