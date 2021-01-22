Курган, , 11:13 — REGNUM В Курганскую область до конца января поступит более 13 тысяч доз вакцины «Спутник V», предназначенной для массовой иммунизации населения от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Отмечается, что до весны в Зауралье запланировано поступление ещё одной крупной партии вакцины от COVID-19. Первые дозы «Спутник V», которые получил регион в 2020 году, были предназначены для медработников. Затем, в приоритетном порядке вакцинировали педагогов и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Всего в регион по официальным данным на 22 января поступило свыше 4,3 тыс. доз вакцины от COVID-19.

«С начала 2021 года, в новогодние каникулы, мы ведём запись всех желающих, не зависимо от рода занятий и возраста. Жители Курганской области активно используют эту возможность», — отметила главный внештатный эпидемиолог Курганской области Оксана Сагайдак.

Главный внештатный эпидемиолог региона уточнила, что в листе ожидания на прививку от коронавируса на сегодня записано свыше пяти тысяч зауральцев. Жители Курганской области проявили большое желание обезопасить себя и близких от COVID-19 надёжным способом, которым является вакцинация. Записаться на прививку от коронавируса жителям Курганской области можно не только по телефону 122 и телефонам поликлиник по месту жительства — стартовал приём заявок через портал госуслуг.