Пермь, , 11:04 — REGNUM Бывший главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников покинул следственный изолятор. Теперь ему запрещено совершать определённые действия, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Решение о новой мере пресечения принял суд. 24 января истекает предельный срок его пребывания под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, Кожевников был задержан в июле 2019 года по обвинению в коррупции. Суд отправил его в СИЗО.

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