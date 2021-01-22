Чебоксары, , 11:04 — REGNUM В Чувашии состояние более 76% пациентов с коронавирусом оценивается как средней степени тяжести. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 января, на заседании оперативного штаба заявил министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

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По его словам, в настоящее время в Чувашии на стационарном лечении находятся 1909 больных COVID-19.

«Из них в состоянии средней тяжести — 1458 (76,4%), тяжёлых — 394 пациента, 57 человек — в крайне тяжёлом состоянии, они находятся на реанимационных койках. На аппаратах искусственной вентиляции лёгких — 51 человек, в том числе инвазивной вентиляции лёгких — 13, на неинвазивной — 38 человек», — проинформировал Владимир Степанов.

Кроме того, в республике работают 33 центра оказания амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом.

В минздраве отмечают, что все медицинские организации укомплектованы необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии свободно 36% коечного фонда для больных COVID-19, всего в ковидных стационарах насчитывается 3015 коек. Из них 80 коек возвращено в плановый режим оказания медицинской помощи, готовятся к возврату ещё 120 коек.

Напомним, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 18 504 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 16 602 пациента, скончались 760 человек.

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