Москва, , 10:59 — REGNUM Задачей отбора кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями является повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях. Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нам важно создать удобные, эффективные механизмы, чтобы любая школа, все кто связаны с образовательной средой, могли внедрять в свои программы интересные и увлекательные элементы, которые помогут развивать личность», — сказал Кравцов.

По его словам, на новую должность будут отбирать людей с опытом педагогической работы. При этом никаких возрастных ограничений для участников не предусмотрена, подчеркнул глава Минпросвещения РФ.

«Это поможет сделать воспитательную работу более эффективной», — подчеркнул Кравцов.

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