Париж, , 10:56 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью телеканалу TF1 рассказал о планах правительства страны по борьбе с пандемией коронавируса.

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"В понедельник у нас откроются 500 новых центров по вакцинации от COVID-19», — заявил министр и добавил, что к концу января 2021 года вакцину получат от 1,3 до 1,4 миллиона человек, а концу марта — 4 миллиона человек.

На вопрос журналиста о распространенности «британского» штамма SARS-CoV-2 на территории Франции Веран ответил, что на него приходится 1−1,5% положительных ПЦР-тестов, что составляет примерно 200−300 случаев заражения в день.

«Мы делаем все, чтобы оставить распространение этого варианта. В 15 департаментах, где мы 2 января ввели комендантский час с 18:00, эпидемиологическая нагрузка скорее снизилась», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеоконференции с участием представителей Евросоюза заявил, что таможенные службы страны будут требовать от жителей стран Евросоюза, пересекающих границу Франции по воздуху, отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее трех дней назад.

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