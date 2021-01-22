Алагирский район, , 10:54 — REGNUM В Северной Осетии попался на подлоге сотрудник республиканского управления капитального строительства. При его участии два сельских фельдшерский пункта не получили медицинское оборудование, хотя по документам все было выполнено подрядчиком полностью.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Служебный подлог», сообщили 22 января в пресс-службе Следственного комитета по региону. Установлено, что главный специалист технического отдела в сентябре 2020 года подписал акты о приемке выполненных работ по контрактам с компанией ООО «КНН», которая выполняла поставку медицинского оборудования в фельдшерско-акушерские пункты сел Нижний Бирагзанг и Унал в Алагирском районе.

При этом чиновник достоверно знал, что на самом деле оборудования нет. Компании перечислили за якобы поставленное оборудование 1,3 млн рублей. Отвечать за ущерб придется чиновнику управления капитального строительства.