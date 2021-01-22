Москва, , 10:51 — REGNUM С 22 января в России стартовал отбор кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня (22 января — прим. ИА REGNUM) официально стартует конкурс по отбору советников, помощников директоров по организации работы со школьниками», — сказал Кравцов.

По его словам, отбор специалистов на эту должность является одной из составных частей работы по воспитанию. Подобные действия связаны с инициированными президентом РФ изменениями в законодательство об образовании, согласно которым школа начала нести в себе воспитательные функции.

«Хочу сразу сказать, что главная задача, чтобы школьник мог для себя делать в том числе и осознанный выбор», — заявил Кравцов.

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