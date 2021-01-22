Москва, , 11:04 — REGNUM Вино продолжает замещать крепкий алкоголь в потреблении жителей крупных российских городов. Такой тренд наблюдается и в других странах мира, говорится в опубликованном 22 января прогнозе Роскачества.

«В 2021 году тренд замещения крепкого алкоголя вином в крупных городах страны, где находится наиболее обеспеченная потребительская аудитория, продолжится», — отмечают эксперты.

Вино в течение 2020 года выбирали по его качествам, тогда как водку покупали в том числе для дезинфекции. На красные вина приходится более двух третей общего объёма рынка, при этом доля розовых и лёгких белых вин растёт.

Эксперты прогнозируют, что покупатели будут чаще выбирать сухие вина и предпочитать те, где содержание алкоголя меньше, а само вино «легче». В продажах вырастет доля белых вин.

Качественная бутылка вина в 2021 году будет стоить 400−600 рублей вместо 300−500 рублей за 0,75 литра. Покупатели будут чаще выбирать вино с учётом рейтингов, популярных приложений и критических оценок, в том числе — видеоблогеров.

В российских винодельческих регионах может повториться туристический бум 2020 года. Это означает увеличение доли покупок на месте.

«Значительная часть туристического потока останется внутри страны, и он вновь будет направлен в Крым и на Кубань — главные российские регионы виноделия», — считают в Роскачестве.

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