Ростов-на-Дону, , 10:36 — REGNUM Жителя Ставрополья Александра Профира признали виновным в участии в террористической организации и подготовке теракта. Южный военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор, отправив его на 14 лет в колонию строгого режима и на один год в тюрьму, сообщили 22 января в пресс-службе суда.

Как установлено в ходе следствия и подтверждено в ходе судебного заседания, обвиняемый в 2020 году присягнул на верность террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), послав видео с присягой на телефон члену данной организации. После этого он согласился устроить теракт, подорвав с помощью самодельного взрывного устройства здание кинотеатра «Восток» в станице Курской Ставропольского края.

В начале февраля подсудимый приобрел компоненты для изготовления СВУ, спрятав их по месту жительства. Однако завершить свой преступный умысел не успел, попавшись в руки правоохранителей 14 февраля 2020 года.

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