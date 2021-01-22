Киев, , 10:36 — REGNUM Полное прохождение детективной игры Sherlock Holmes: Chapter One займёт у геймеров около 40−50 часов реального времени. Об этом разработчики из студии Frogwares рассказали на своём YouTube-канале 21 января.

Разработчики выпустили видео, в котором они подробно рассказывают о различных аспектах игры. По их словам, в Chapter One будет пять пять основных сюжетных заданий и около 30 дополнительных.

Напомним, релиз Sherlock Holmes: Chapter One ожидается в 2021 года, точная дата пока неизвестна. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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