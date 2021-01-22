Москва, 22 января 2021, 10:36 — REGNUM Правительство РФ включило автотрассу «Таврида» в список автомобильных дорог федерального значения. Об этом 22 января сообщает сайт правительства России.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Трассе присвоят наименование А-291.
Длина дороги составляет 250 километров, она начинается от Крымского моста и проходит через Керчь, Симферополь и доходит до Севастополя. Пропускная способность автотрассы составляет 40 тыс. транспортных средств в сутки.