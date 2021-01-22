Нанкин, Китай, , 10:27 — REGNUM В городе Жугао в провинции Цзянсу на востоке Китая, известном своими долгожителями, зарегистрировано 525 жителей возрастом старше ста лет, сообщает агентство Синьхуа.

По данным на 1 января 2021 года в городе проживало 16 жителей старше 105 лет при общей численности населения города около 1,4 млн человек. При этом, самый старый житель преодолел рубеж 109 лет, сообщили в бюро гражданской администрации Жугао.

Здоровое питание и привычка хорошо спать, а также благоприятная среда, как считают местные жители, являются залогом долгожительства в Жугао. Местные власти придают огромное значение заботе о стариках и постоянно совершенствуют инфраструктуру города в этом ключе.

В Китае наблюдается рост численности пожилого населения в последние года, а также средняя ожидаемая продолжительность жизни, которая выросла с 76,34 года в 2015 году до 77,3 года в 2019 году, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.