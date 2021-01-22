Лондон, , 10:17 — REGNUM Уже 28 января 2021 года в многопользовательской игре про пиратов Sea of Thieves стартует первый сезон. Об этом 21 января сообщила «Игромания».

Продолжительность сезона составит три месяца, в течение которых разработчики будут наполнять игру новым тематическим контентом. Помимо этого, геймеры смогут приобрести «боевой пропуск» сезона, который в Sea of Thieves называется Plunder Pass.

Напомним, Sea of Thieves — это приключенческая игра, посвящённая морским путешествиям и поиску древних сокровищ. Её релиз состоялся в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Capcom выпустит новую многопользовательскую игру с героями Resident Evil

Читайте развитие сюжета: Стало известно, за сколько часов можно пройти новую игру о Шерлоке Холмсе