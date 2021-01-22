Чебоксары, , 10:16 — REGNUM В Чувашии ковидные койки начинают постепенно возвращать в режим оказания плановой медицинской помощи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 января, на заседании оперативного штаба заявил министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

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По его словам, в Чувашии свободно 36% коечного фонда для больных COVID-19. В настоящее время в больницах лечатся 1909 пациентов с коронавирусом.

«В связи с освобождением коек и увеличением процента свободного коечного фонда уже выведено на сегодняшний день 80 коек из ковидного коечного фонда. Он составляет 3015», — сказал Владимир Степанов.

Министр здравоохранения также сообщил, что с 22 января начинают возвращать в плановый режим оказания медицинской помощи ещё 120 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 18 504 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 16 602 пациента, скончались 760 пациентов с коронавирусом. В том числе в январе 2021 года заражение коронавирусом подтверждено у 2123 человек, выздоровели 1837 пациентов.

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