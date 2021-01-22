Благовещенск, , 10:12 — REGNUM В Приамурье суд Благовещенска оштрафовал ООО «АмурМЭТ» за нарушения при проведении исследований на новую коронавирусную инфекцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

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Специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на то, что в исследованных ООО «АмурМЭТ» пробах положительный результат выдавался от 35% до 65% случаев, что в 3,5 раза превышало областные показатели. При проверке были выявлены нарушения требований биологической безопасности при работе с возбудителями инфекционных заболеваний.

«Среди нарушений в том числе проведение разбора доставляемого материала для исследования на SARS-CoV-2 в небоксированном помещении без маркировки, не имеющем ёмкостей с дезинфицирующими средствами, УФ-облучателей, боксов микробиологической безопасности; в рабочих зонах до начала работы находятся пустые картонные коробки, пустые флаконы из-под реагентов, т. е, медицинские отходы из «заразной зоны» не обеззараженные и не помещенные в специальные емкости и другие», — уточнили в суде.

Медорганизация в ходе судебного заседания не оспаривала свою вину. Суд приговорил ООО «АмурМЭТ» к штрафу в 200 тыс.рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи в Амурской области, уже привившиеся от коронавируса, уверены, что единственным методом профилактики опасного заболевания является вакцинация. Практически в один голос медики говорят: «Лучше привиться, чем переболеть».