Москва, , 10:12 — REGNUM Снятии части ограничений по коронавирусу в Москве одобряют 62% жителей мегаполиса, приводит данные исследования рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Больше сторонников смягчения ограничений среди женщин больше, чем среди мужчин — 67% против 58% и среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. (70%).

Доля противников снятия ограничительных мер составляется только 14% жителей Москвы. Затруднились с оценкой ситуации 24% москвичей.

Опрос проведен 21 января 2021 года. Опрошены: 1600 жителей Москвы старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 января в Москве частично отменяются ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.

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