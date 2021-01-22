Чебоксары, , 10:05 — REGNUM В Чувашии в связи со «стабилизацией обстановки» в условиях пандемии коронавируса, сокращения стационарных пациентов и предстоящей массовой иммунизацией населения заседания оперативного штаба могут проходить реже. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с таким предложением обратился сегодня, 22 января, глава Чувашии Олег Николаев на заседании оперативного штаба.

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Оперштаб по борьбе с коронавирусом проводится еженедельно с марта 2020 года под председательством главы республики. Оценивая текущую санитарно-эпидемическую обстановку, Олег Николаев отметил, что «мы наблюдаем за стабилизацией обстановки», сокращается число стационарных больных и растёт свободный коечный фонд, идёт подготовка к массовой вакцинации населения от COVID-19.

Кроме того, по данным управления Роспотребнадзора, в Чувашии суточное число выявляемых случаев заражения коронавируса в 1,7 раза ниже, чем в среднем по России, с 19 января официально подтверждается не более 110 случаев заражения в сутки.

«В связи с этим, возможно, заседания оперативного штаба в плановом порядке перевести на более длительный режим, то есть проводить раз в две недели. В целом регламент и алгоритмы работы организованы, по каждому направлению работают рабочая и мобильные группы, система сбора, анализа и выработки соответствующих реакций есть. Ситуация не требует принимать системных или моментальных решений. Но при этом, конечно, в уме держим, что в случае необходимости будем собираться и, обсудив текущую ситуацию, принимать необходимые решения», — сказал Олег Николаев.

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