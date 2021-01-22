Иерусалим, , 09:56 — REGNUM В Израиле за сутки выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 января передает Jerusalem Post со ссылкой на министерство здравоохранения.

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По последним данным, положительными оказались 8,9% тестов. Из вчерашних новых пациентов 1128 находятся в тяжелом состоянии, 358 — в критическом, 310-интубированы.

На сегодняшний день более 2 миллионов жителей страны уже получили первую дозу вакцины от COVID-19, а около 850 811 — вторую. Число скончавшихся от COVID-19 в стране составляет 4245 человек.

Предыдущие двое суток число новых выявленных случаев заражения превышало 8 тыс.