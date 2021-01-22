Братислава, , 09:07 — REGNUM Президенту Словакии Зузане Чапутовой сделали вторую прививку от коронавирусной инфекции. Об этом 22 января сообщила пресс-секретарь главы республики Мартина Стрижинеца.

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Известно, что вакцинация, как и в первый раз, проходила в университетской больнице в Братиславе.

«Президент после прививки почувствовала некоторое утомление и боль в мышцах, о чём её заранее предупредили медики. В целом она чувствует себя хорошо», — добавила Стрижинеца, слова которой приводит РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Словакии Зузана Чапутова прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции в конце декабря 2020 года. Тогда же первую прививку от COVID-19 получило большинство членов правительства и депутатов парламента республики.

Добавим, что, по последним данным, за всё время пандемии в Словакии было выявлено свыше 223 тыс. случаев заражения коронавирусом.