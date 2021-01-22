Братислава, 22 января 2021, 09:07 — REGNUM Президенту Словакии Зузане Чапутовой сделали вторую прививку от коронавирусной инфекции. Об этом 22 января сообщила пресс-секретарь главы республики Мартина Стрижинеца.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»
Известно, что вакцинация, как и в первый раз, проходила в университетской больнице в Братиславе.
Читайте также: В одном из регионов Словакии ужесточили ограничения из-за коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, президент Словакии Зузана Чапутова прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции в конце декабря 2020 года. Тогда же первую прививку от COVID-19 получило большинство членов правительства и депутатов парламента республики.
Добавим, что, по последним данным, за всё время пандемии в Словакии было выявлено свыше 223 тыс. случаев заражения коронавирусом.