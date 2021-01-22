Майминский район, Алтай, , 09:03 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, лидером по приросту в этот раз оказался Майминский район, где заразились 20 местных жителей.

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Кроме того, диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Онгудайского, Усть-Канского, Кош-Агачского района и других районов. В большинстве случаев носители были обследованы после появления симптомов заболевания.

Таким образом, всего в регионе за время пандемии выявлено 15 060 случаев заражения. Выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 14 099 человек. 180 пациентов с коронавирусом скончались, в том числе 164 — от COVID-19.

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