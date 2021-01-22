Токио, , 09:00 — REGNUM В будущей игре Resident Evil: Village появится новый тип врагов. Разработчики сообщили об этом 22 января, во время онлайн-трансляции на Twitch.

Capcom дала понять, что в восьмой части Resident Evil на смену зомби могут прийти противники с острыми зубами. Примечательным является то, что в отличие от зомби эти враги не используют зубы как оружие, а сражаются мечами. Пока разработчики не сообщили название этих монстров.

Стоит отметить, что во время трансляции Capcom объявила, что релиз Resident Evil: Village состоится 7 мая 2021 года. Создатели игры также рассказали о том, что предоставят геймерам демоверсию.

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