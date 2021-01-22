Москва, , 08:59 — REGNUM На главной выставке России — ВДНХ — 2021 год объявлен Годом главных космических достижений страны, сообщается на портале мэра столицы.

В течение года на ВДНХ пройдут тематические мероприятия, посвященные истории отечественной космонавтики в онлайн и очном формате.

В Год космоса на выставке отметят 60-летие полета Юрия Гагарина и 50-летие запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции «Салют».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве на ВДНХ в 2018 году торжественно открыли после реставрации легендарный павильон «Космос».

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