Детройт, США, , 09:06 — REGNUM Житель американского штата Мичиган, который подозревается в избиении полицейского хоккейной клюшкой во время захвата американского Капитолия 6 января, задержан. Об этом 22 января сообщает отделение ФБР в Детройте.

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Уточняется, что Майклу Фою из города Уиксом предъявлено обвинение по пяти статьям и в том числе за незаконное проникновение в государственное учреждение, воспрепятствование официальным мероприятиям и органам правосудия, нападение на офицера полиции и сообщничество в противоправных действиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа американских юристов обратилась в суд в штате Нью-Йорк (США) с требованием лишить лицензии Рудольфа Джулиани — личного адвоката бывшего президента США Дональда Трампа.