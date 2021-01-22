Тюмень, , 08:57 — REGNUM В Тюменской области с 22 по 24 января будут держаться 40-градусные морозы. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные тюменского Гидрометцентра.

22 января в ночные часы — 25… — 30 °C, 23−24 января ночью — 34… — 39 °C, местами 24 января до — 45 °C, сообщают спасатели.

Жителям и гостям Тюменской области перед выходом на улицу рекомендуется защитить уязвимые к обморожению участки тела. Прогулка не должна длиться более полутора часов. Находясь на морозе, желательно быть в движении.

Отметим, что с утра в Тюмени объявлена актировка для учеников 1−9-х классов. Школьники будут учиться дистанционно в связи с погодными условиями.