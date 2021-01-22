Кейптаун, , 08:57 — REGNUM Известный южноафриканский политик Джексон Мтембу скончался от осложнений COVID-19. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

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Мтембу, который с 2019 года занимал пост министра при президенте в Национальной плановой комиссии ЮАР, долгое время был парламентарием и давним членом правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК).

Он много лет продвигался по служебной лестнице, и его характеризовали как честного человека.

Отдавая дань уважения, президент Рамафоса сказал, что 62-летний мужчина был «образцовым лидером» и «борцом за демократию».

Десять дней назад Мтембу сообщил в своем аккаунте в Twitter о том, что у него болит живот и ему пришёл положительный результат теста на коронавирус. В своей последней публикации в Twitter в тот же день он написал: «Я хочу поблагодарить многих южноафриканцев, которые пожелали мне скорейшего выздоровления. Как народ мы должны преодолеть COVID-19».

Мтембу будут помнить в медиакругах как одного из немногих чиновников, которые культивировали открытые отношения между СМИ и теми, кто находится у власти, даже в разгар бурных скандальных лет предыдущей администрации.

Он считал, что политики должны быть подотчетны народу, с чем были не согласны члены его собственной партии, которые предпочитали, чтобы некоторые из споров, включая обвинения в широко распространенной коррупции и бесхозяйственности тогдашнего президента Джейкоба Зумы, рассматривались внутри партии.